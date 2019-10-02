Rus basını: rusya, suriye'de s-500'ü test etti

Rus gazetesi İzvestiya, Rusya 'nın S-500 hava savunma füze sistemini Suriye 'de test ettiğini iddia etti.

Gazete, Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, S-500 hava savunma sisteminin en önemli parçalarının Suriye'de test edildiğini duyurdu. Habere göre, S-500'ün testi sırasında, teçhizatın çalışmasındaki bazı problemler tespit edilerek çözüldü. Gazete, yapılan testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Testin Suriye'nin hangi bölgesinde, ne zaman yapıldığına dair bilgi verilmedi.