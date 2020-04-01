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Rus bilim adamlarından koronavirüse karşı mücadelede yeni adım

Rusya'da bilim insanları koronavirüs (Covid-19) ve diğer bakterilerin yayılmasını önlemek için suyun dezenfektana dönüştürülmesini sağladı.

01.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:26
Rus bilim adamlarından koronavirüse karşı mücadelede yeni adım

Rusya 'da bilim insanları koronavirüs (Covid-19) ve diğer bakterilerin yayılmasını önlemek için suyun dezenfektana dönüştürülmesini sağladı. Yerel medya, üretilen cihazın soğuk plazma kullandığını ve suyu dezenfektana çevirerek virüs ve bakterileri öldürdüğünü duyurdu.

Rus merkezli Izvestia gazetesinin raporuna göre, Rusya'da bulunan araştırmacı bir ekip, koronavirüste dahil olmak üzere tehlikeli patojenleri yok etmek için soğuk plazma kullanarak sıradan suyu 'Magnaril' adlı bir sıvıya dönüştürmek amacıyla cihaz üretti.

LİTRE FİYATI 1.30 DOLAR

Magnaril'in mantarlar, bakteriler ve virüsler için ölümcül olabileceği ifade edildi. Sıvının, çeşitli yüzeylere uygulanabilen veya havada dağılan bir dezenfektan olarak kullanılabileceği belirtilirken, tahmini fiyatının litre başına yaklaşık 1.30 dolar olduğu ifade edildi. Söz konusu sıvının, henüz yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı etkili olup olmadığının bilinmediği duyuruldu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Dünya
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