Rus Bilim İnsanları Nano Akışkanlarından Enerji Üreten Tesis Geliştirdi

Rusya
Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) bilim insanları Norveç
'teki Bergen
Üniversitesi'nden araştırmacı ekibiyle birlikte MEPhI'de dünyada eşi benzeri olmayan ve nano akışkanların kaynaması sonucu enerji üreten güneş enerjisi tesisinin devreye alınması için hazırlıklar yapıyor.
Nano akışkan, nano parçacıkların bir sıvı içerisindeki süspansiyonlarına denir. Nanoparçacık olarak metaller, oksitler, karpitler ya da nanokarbon tüpler kullanılabilir. Nano akışkanlar yüksek ısıl iletim katsayılarıyla ısı transferi artırımı için gelecek vadetmekte. Nano akışkanlar ile ilgili ilk araştırmalara bundan 5-7 yıl önce imza atıldı, günümüzde ise dünyanın dört bir yanından bilim insanları bunların enerji üretiminde kullanılması konusunda çalışmalar yürütüyor.
2017'de MEPhI ve Bergen Üniversitesi'nden Boris Balakin'in başkanlığındaki araştırmacı ekibinin yararlanmaya hak kazandığı Rusya Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın hibe programı, enerji tesislerinde nano akışkanların kullanım imkanlarının incelenmesi ve güneş enerji tesisi prototipinin geliştirilmesini öngörüyor.
Proje üzerinde çalışan MEPhI bilim insanlarından Pavel Struçalin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Üzerinde çalıştığımız araştırmanın yeniliği, nano akışkanların kullanımının başka ısı taşıyıcılarına kıyasla daha etkili bir şekilde güneş ısısını enerjiye dönüştürmesidir. Güneş ışığını önce nano akışkanın ısı enerjisine, sonra ise türbin vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştüren tesis üzerinde çalışıyoruz. Şu an itibariyle dünyanın hiç bir yerinde böyle araştırmalar yürütülmüyor" ifadelerini kullandı.
Struçalin, tesisin ana kısmını güneş kolektörünün oluşturduğunu kaydederek, onun işletme süresinin fotoelektrik güneş pillerinden daha uzun olacağını belirtti. Bilim insanlarının tesisin diğer parçalarını kolektöre eklemesinin ardından güneşli bahar günlerinin gelmesiyle tesisin elektrik enerjisini üretmeye başlaması planlanıyor.
The post Rus bilim insanları nano akışkanlarından enerji üreten tesis geliştirdi
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14 Aralık 2018 Cuma 18:58