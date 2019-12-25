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Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

Rusya'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı.

25.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:25 Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Yere çakılan araç hurdaya döndü.

Olay, Rusya'nın Karelia Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Rus bloggerin aracı bir helikoptere bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse düz bir hale geldi. Olayı oturduğu sandalyeden seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, "Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Arabadan ve helikopterden detaylar

-Arabanın helikopterle yükselmesi

-Arabanın aşağı bırakılması detaylar

-Pert olmuş arabadan detaylar

  



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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