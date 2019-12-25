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Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi

Rusya'da bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Bu anları sandalyede oturarak izleyen genç Rusya'da gündem konusu oldu.

25.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:17

'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Yere çakılan araç hurdaya döndü.

HELİKOPTERDEN AŞAĞI ATTILAR

Rusya'nın Karelia Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen olayda, Rus bloggerın aracı bir helikoptere bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse düz bir hale geldi.

OLAYI SANDALYEDE OTURARAK İZLEDİ

Olayı oturduğu sandalyeden seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, "Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim" dedi.

Cipini helikopterden aşağı attırdı, o anları sandalyesinde izledi

Rusya, Dünya

Kaynak: DHA


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