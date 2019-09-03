Rus blogger Twitter mesajı yüzünden 'halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek' ile suçlanıp 5 yıl çalışma...

Rusya'da bir blogger, yazdığı bir Twitter mesajında polis memurlarının çocuklarına yönelik şiddet çağrısı yaptığı gerekçesiyle beş yıl çalışma kampına gönderilme cezası aldı.

Vladislav Sinitsa "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten" suçlu bulundu.

Sinitsa, 31 Temmuz'da Max_Steklov takma adıyla Twitter'da, siyasi aktivistleri gözaltına alan polis memurlarının kimliklerinin belirlenmesi çağrılarıyla ilgili bir mesaja yanıt olarak şunları yazdı:

"Güzel, mutlu aile fotoğraflarına bakacaklar. Konumunu belirlemeye çalışacaklar. Sonra bir gün kahraman polis memurunun oğlu okuldan dönmeyecek. Çocuk yerine postadan içinde cinayet videosunun olduğu bir CD gelecek."

Bu mesajın dört gün öncesinde polis, Moskova'da düzenlenen bir protesto gösterisini kuvvet kullanarak dağıtmıştı.

Mahkemede ifade veren Aritom Tarasov adlı bir polis memuru, "Kamu düzenini korumakla görevli olduğum için tehdidi ciddiye aldım. Ailemin can güvenliği konusunda endişe duymaya başladım" dedi.

'Twitter kurallara aykırı olmadığı için mesajımı kaldırmadı'

Moskova yakınlarındaki bir finans kuruluşunda çalıştığı belirtilen 31 yaşındaki Sinitsa ise suçlamaları reddetti ve mesajının yanlış yorumlandığını savundu.

Mesajının "biraz kaba ve gayri ahlaki" olduğunu kabul eden Sinitsa, Twitter'ın, kurallarına aykırı olmadığı için mesajını kaldırmadığını söyledi.

Sinitsa'nın 3 Ağustos'ta Moskova'da izinsiz bir gösteriye katılmaktan gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gösteride 8 Ekim'deki Moskova belediye başkanlığı seçimlerine muhalif adayların engellenmesi protesto edilmiş ve 1,000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.