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Rus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdi

Rus boksör Maxim Dadashev, Porto Rikolu Subriel Matias ile yaptığı süper hafif siklet boks maçı sonrasında kafasına aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülmüştü. Beyin kanaması geçiren Dadashev, ameliyat edilmesine rağmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

24.07.2019 09:43
Rus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdi

Kariyerlerindeki 13 maçtan da galip ayrılan Maxim Dadashev ile Subriel Matias arasındaki süper hafif siklet boks müsabakası, ölümle sonuçlandı.

Rusya Boks Federasyonu, 28 yaşındaki Dadashev'in, cumartesi sabaha karşı ABD'nin Maryland eyaletinde yapılan maçta aldığı darbeler yüzünden öldüğünü açıkladı.

DARBELER NEDENİYLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Akşam'da yer alan habere göre; Dadashev, 11. rauntta Matias'ın art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Dadashev, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü.

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Dadashev ameliyat edildi ancak Rus boksör, Maryland Üniversitesi Prens George Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Rus boksör Maxim Dadashev, maçta aldığı darbeler sonrasında yaşamını yitirdi

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Maryland, Maxim, Spor

YORUMLAR (11)
KARA: Çok sert geçen bir müsabaka değildi yumruklar sert değildi ilginç bir durum umarım başka bir durum çıkmaz altında. . .
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SPOR SEVER: Zenginler bahis oynasın parasıyla eğlensin diye horoz dövüştürmekten farkı olmayan insanlık dışı spor türlerinden birisi
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VATANDAŞ: ben dövüş adlı sporları şahsen red ediyorum bizim milli sporumuz güreştir ve güreş te zarar vermek yoktur ama diğer dövüş oyunları insan sağlığına zararlıdır mutlak bi hasar oluşturmaktadır ya burnu kırılır ya eli kolu kırılır ya böbrekler biter yada böyle beyin kanamaları ALLAH Korusun buna spor denirmi soruyorum sizlere ? milli sporumuz güreş tir ona sahip çıkalım biz
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KAZAN: Boks sporu benim icin SPOR degildir, yasaklanmalidir. Böyle daha cok kisiler ölecektir.
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GÜREŞÇİ: bizim milletimize bunlar ters. bizde güreş var. kimse zararda görmüyor.
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ADNAN: böyle spor mu olur?matadorluk, boks gibi sporlar derhal yasaklanmalı
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KALDIRILSIN: yani şimdi bu spormu vahşetmi
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TİTO: birbirini döverek spor yapmak nasıl bi anlayış aklım almıyor
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AZO: EN GÜZEL SPOR BOKS !!!
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ŞOM: En guzel spor boks ise, sen yap o sporu, katıl müsabakalara da görelim seni. . .
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