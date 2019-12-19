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Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı

Üç yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, düzenlenen törenle anıldı.

19.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:06 Rus Büyükelçi Karlov Ankara'da anıldı
Üç yıl önce 'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, düzenlenen törenle anıldı.
Büyükelçi Karlov için Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.
Törene Türkiye-Rusya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Yönet Can Tezel, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova ve Belarus'un Ankara Büyükelçileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Ankara'da yaşayan bazı Rus vatandaşları katıldı.
Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesinde yaptırılan anıtına çiçek bıraktı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, törende yaptığı konuşmada, her yıl 19 Aralık'ta Karlov'un acısını hissettiklerini belirterek, onun anısını yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Bu amaçla Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri ortak faaliyetlerle ileri taşımak istediklerini anlatan Yerhov, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali, TürkAkım projesi ve turizmdeki ortak faaliyetleri örnek gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Tezel de Dışişleri Bakanlığı adına bir kez daha Karlov için taziyelerini ileterek, kendisinin vatansever, tecrübeli, ehil ve akil bir diplomat olarak tanındığını dile getirdi.
Tezel, "Böyle insanların kaybı sadece temsil ettiği ülkelerin değil dünyanın bugünlerde daha çok ihtiyaç duyduğu diplomasinin de kaybıdır. Tek tesellimiz şu, bu hain saldırıyı düzenleyenlerin amacı Türk-Rus ilişkilerine zarar vermekti ama bunun tam tersi oldu. Türk ve Rus devlet gelenekleri ile halkları tarihten husumet değil dostluk çıkarmayı bildikleri için böyle oldu." dedi.
Konuşmaların ardından Karlov anısına piyanist Rustam Rahmedov ile tenor Zafer Mutlu törene katılanlara konser verdi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Ankara, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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