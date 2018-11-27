Rus Büyükelçi Karlov'u Suikastle Öldüren Polis Memurunun Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

27 Kasım 2018 Salı 15:09



27 Kasım 2018 Salı 15:09

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u suikastle öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikastten 1 gün önceki ve olay günündeki görüntüleri ortaya çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri baltalamak için suikastin Fethullahçı Terör Örgütünce düzenlendiği" tespitine yer verilen toplam 600 sayfalık iddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin cezalandırılması istendi.Suikastçinin yeni görüntüleriSoruşturma savcısının talimatıyla olaya ilişkin görüntüler teker teker toplandı. Suikastçi Altıntaş'ın suikastten 1 gün önceki ve olay günündeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Altıntaş'ın olay günü aldığı sağlık raporunu çalıştığı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne verdikten sonra belediye otobüsüne bindiği görülüyor. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Altıntaş'ın stresli ve gergin olduğu görülüyor. Keçiören ilçesinde otobüsten inen Altıntaş'ın bir benzinlikten baklava aldığı kameralara yansıdı. Suikastten bir gün önce kaydedilen görüntülerde ise Altıntaş'ın evinde bulunan bir valiz dolusu dini kitabı "tayinim çıktı" diyerek bir şahsa vermek üzere taksiyle bir markete gittiği görülüyor. - ANKARA