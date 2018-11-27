Rus Büyükelçi Karlov'un Suikastçısı Altıntaş'ın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u suikast düzenleyerek öldüren Mevlüt Altıntaş'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler saldırganın olaydan bir gün öncesi ve olay gününü kapsıyor.

Buna göre saldırgan olay günü aldığı sağlık raporunu çalıştığı Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne verdikten sonra 10.19'da belediye otobüsüne biniyor.

BİR KİLO BAKLAVA SİPARİŞİ VERDİ

Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde Altıntaş'ın oldukça stresli ve gergin olduğu görülüyor. Habertürk'te yer alan habere göre; Keçiören Fatih'te 10.27'de otobüsten inen Altıntaş, bir benzinlikte bulunan baklavacıya giderek bir kilo baklava siparişi verdikten sonra yürüyerek evine gidiyor.

EVİNDE BULUNAN DİNİ KİTAPLARI, BAŞKA BİR ŞAHSA VERMİŞ

Olaydan bir gün öncesine ait görüntülerde ise Altıntaş evinde bulunan bir valiz dolusu dini kitabı "tayinim çıktı" diyerek bir şahsa vermek üzere taksi ile bir markete gidiyor.