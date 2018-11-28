28 Kasım 2018, 10:05
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Rus Büyükelçiyi Öldüren Mert Altıntaş'ın, Suikasttan Önce Rus Bir Kadınla Birlikte Olduğu Ortaya Çıktı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren Mert Altıntaş'ın cinayet öncesi Rus bir kadınla ilişkiye girdiği ortaya çıktı. İddanameye giren Rus kadının ifadesinde, "250 dolar ödedi ancak 30 TL'si çıkmadı. Benim yanımda çok sakindi, uyuşturucu almış olabilir." sözleri yer aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin hazırlanan iddianameye, katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın cinsel birliktelik yaşadığı seks işçisinin ifadeleri de girdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş'ın 2016 Ekim ayında para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Natalya Vladimirovna Loginova adlı seks işçisinin ifadesi girdi. Altıntaş'ın, bir eskort sitesi üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Loginova, bu ilişki karşılığında kendisine 250 dolar ödediğini, ancak 30 TL'sinin yetmediğini söyledi.

"SESSİZ SAKİN VE ZARARSIZDI"

FSB'nin suikasttan sonra kendisiyle iletişime geçtiğini ileri süren Natalya Loginova ifadesinde, "Altıntaş'ın Büyükelçiyi öldüren adam olduğunu bu şekilde öğrendim. Cinsel hizmet verdiğim sırada sessiz, sakin ve zararsızdı, çocuk gibi mütevazı hareket ediyordu. Bana izletilen suikast videosunda ise agresif görünüyordu. Bu nedenle o anda bir tür uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğunu düşündüm" dedi.

2007-2008 yılında Murom şehrinin 8 numaralı okulunda 9. Sınıfı bitirdikten sonra Murom Pedagoji Kolejini kazandığını ve müzik öğretmeni unvanıyla mezun olduğunu anlatan Loginova, koleji bitirdikten sonra Nijegorod Ticaret ve Yönetim Enstitüsü'ne girdiğini, buradan da reklam ve halkla ilişkiler bölümünü bitirerek mezun olduğunu söyledi.

"SUİKASTTAN ÖNCE TANIŞTIM"

2016 yılı Ekim ayında Ankara'ya geldiğini ifade eden Loginova, Altıntaş'la buluşmasını "Mevlüt Mert Altıntaş ile suikasttan önce 26 Ekim 2016'da tanıştım. Buluşma görevini veren operatörün adının Sveta olduğunu söyleyebilirim" diye anlattı.

Altıntaş'ın bir internet sitesi aracılığıyla başvurduğunu söyleyen Loginova, "Operatör genç adamın öğrenci olduğunu, onun kaldığı yere gitmemi, taksi parasını da ödeyeceğini söyleyip, telefon numarasını gönderdi" ifadesini kullandı. İddianamede ayrıca Altıntaş'la yaşadığı cinsel ilişkiye ilişkin ayrıntılar yer aldı.

"FSB BENİ BULDU"

FSB çalışanlarından Altıntaş'ın büyükelçiyi öldürdüğünü öğrendiğini belirten Loginova, "Konuşkan değildi. Suskun ve biraz utangaçtı. Güvenlik güçlerinin kendisi ile iletişime geçmesinden sonra internette bulunan videoları izledim. Videoları izlediğimde davranışlarındaki değişikliği fark ettim. Cinsel hizmet verdiğim sırada şahıs sessiz, sakin ve zararsızdı, çocuk gibi mütevazi hareket ediyordu. Videoda ise agresif görünüyordu. Bu nedenle o anda bir tür uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu izlenimi uyandırdı" diye konuştu.

Ankara,Mert Altıntaş,Altıntaş
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:05



YORUMLAR (4)
GENÇ FB.: iş karışık beyler
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AYLA: ikiside ölmüş dosya kapon malı bence benim fikrim
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BİRİSİ: Ya ne kadar verecekti ama Rus bu
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VATANDAŞ: Mal olmasa fuhuşa 250 dolar vermezdi
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