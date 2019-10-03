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Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı

Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, kişisel yaşamı hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya yaklaşık 171 bin TL para gönderdi.

03.10.2019 17:19Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, kişisel yaşamı hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya yaklaşık 171 bin TL para gönderdi. Falcının, kendisiyle iletişimi kesmesinin ardından dolandırıldığını anlayan Rus patenci, durumu polise bildirerek şikayette bulundu.
Olimpiyat şampiyonu Artistik Buz Patencisi Adelina Sotnikova, sosyal medya üzerinden bir falcı buldu. Sotnikova daha sonra Instagram üzerinden falcıyla iletişime geçti. Sotnikova'ya kendisini 'Olga' olarak tanıtan falcı kadın, Sotnikova'ya kişisel yaşamı hakkında bilgiler verebileceğini ancak uzaktan hizmet verdiğini söyledi. Bunun üzerine Sotnikova, falcının kendisine verdiği hesaba 2 Milyon Ruble (yaklaşık 171 bin TL) para transferi yaptı. Ancak, para transferinin ardından falcı Sotnikova ile iletişimini kesti.
Bunun üzerine dolandırıldığının farkına varan Sotnikova durumu polise bildirerek şikayette bulundu.
Görüntü Dökümü
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-Adelina Sotnikova'nın buz pateni performansı görüntüleri



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Kaynak: DHA

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