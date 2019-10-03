Haberler » Dünya » Haber

Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı

Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, kişisel yaşamı hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya yaklaşık 171 bin TL para gönderdi.

03.10.2019 17:30Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, kişisel yaşamı hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya yaklaşık 171 bin TL para gönderdi. Falcının, kendisiyle iletişimi kesmesinin ardından dolandırıldığını anlayan Rus patenci, durumu polise bildirerek şikayette bulundu.
Olimpiyat şampiyonu Artistik Buz Patencisi Adelina Sotnikova, sosyal medya üzerinden bir falcı buldu. Sotnikova daha sonra Instagram üzerinden falcıyla iletişime geçti. Sotnikova'ya kendisini 'Olga' olarak tanıtan falcı kadın, Sotnikova'ya kişisel yaşamı hakkında bilgiler verebileceğini ancak uzaktan hizmet verdiğini söyledi. Bunun üzerine Sotnikova, falcının kendisine verdiği hesaba 2 Milyon Ruble (yaklaşık 171 bin TL) para transferi yaptı. Ancak, para transferinin ardından falcı Sotnikova ile iletişimini kesti.
Bunun üzerine dolandırıldığının farkına varan Sotnikova durumu polise bildirerek şikayette bulundu.



Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
22:31 İBB Sözcüsü Ongun'dan 'paralı üstgeçit' iddiasına yalanlama, TRT'ye tepki
21:46 Trump, Ukrayna ve Çin'in, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturmasını istedi
21:16 Araştırma: 6 saatten az uyumak kanser hatta ölüm riskini artırıyor
21:09 İklim aktivistleri İngiltere Hazine Bakanlığı'nı "kana buladı"
20:46 ABD'nin Avrupa Komutanından Türkiye açıklaması: Aile arasında anlaşmazlık normal
20:31 Tekneleri batan kaçakçılar Pasifik'te kokain balyalarına sarılarak köpek balıklarından kurtuldu
20:04 Las Vegas saldırısı kurbanları MGM Otelleri'yle 735 milyon dolarlık tazminat anlaşmasına vardı