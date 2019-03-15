15 Mart 2019, 13:19
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Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı

Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait "RFS B-265 Krasnodar" isimli denizaltı, saat 10.00'da Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.

Saat 13.00'da Çanakkale önlerine ulaşan denizaltı Ege Denizi yönüne seyrini sürdürdü.

Denizaltıya güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik botları eşlik etti. Güncel
Kaynak: AA