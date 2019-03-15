Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus donanmasına ait bir denizaltı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/canakkale-bogazi/' title='Çanakkale Boğazı'>Çanakkale Boğazı</a>'ndan geçiş yaptı.<br><br>Rus donanmasının <a class='keyword' href='/karadeniz/' title='Karadeniz'>Karadeniz</a> filosuna ait 'RFS B-265 <a class='keyword' href='/krasnodar/' title='Krasnodar'>Krasnodar</a>' isimli denizaltı, saat 10.00'da <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/marmara-denizi/' title='Marmara Denizi'>Marmara Denizi</a> yönünden <a class='keyword' href='/canakkale-bogazi/' title='Çanakkale Boğazı'>Çanakkale Boğazı</a>'na girdi.<br><br>Saat 13.00'da Çanakkale önlerine ulaşan denizaltı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ege-denizi/' title='Ege Denizi'>Ege Denizi</a> yönüne seyrini sürdürdü.<br><br>Denizaltıya güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik botları eşlik etti.