02.07.2019 17:40
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Rus denizaltısında yangın: 14 denizci öldü

Rus denizaltısında yangın: 14 denizci öldü

Rus araştırma denizaltısında çıkan yangında en az 14 denizci hayatını kaybetti.

Rus araştırma denizaltısında çıkan yangında en az 14 denizci hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus sularında araştırma yapan bir denizaltıda çıkan yangında en az 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Denizcilerin dün gece meydana gelen yangında zehirli maddelerle oluşan yanıklarla öldükleri rapor edildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında, "1 Temmuz'da, Rus karasularında, Rus Deniz Kuvvetlerinin talimatıyla ve okyanus altını incelemek üzere tasarlanmış derin su araştırma cihazında bir yangın çıktı. Biyometrik ölçümler sonucu, zehirli ürünlerle yanma sonucu 14 denizci hayatını kaybetti. Olayın sebepleri tespit edildi. Soruşturma Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından yürütüldü" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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