04.07.2019 10:11
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Rus denizaltısındaki yangın batarya bölmesinde başlamış

Rus denizaltısındaki yangın batarya bölmesinde başlamış

Rusya kara sularındaki denizaltıda çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybettiği yangının nerede başladığı belli oldu.

Rusya kara sularındaki denizaltıda çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybettiği yangının nerede başladığı belli oldu. Yangının, batarya bölmesinde başlayıp, diğer bölmelere yayıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü sırada, denizaltıda çıkan yangına dair yeni bilgiler paylaştı. Şoygu, "Kazanın ana sebebi belirlendi. Batarya bölmesinde çıkan yangın daha sonra diğer bölmelere yayıldı" dedi. Şoygu, denizaltının kısa sürede onarılacağını umduğunu söyledi.


- Rusya
Kaynak: DHA
Sergey Şoygu, Rusya, Dünya

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