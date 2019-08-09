Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin iktidarda 20. yılını doldurdu; görevde en uzun kalan 2. lider oldu

Vladimir Putin, 9 Ağustos 1999'da Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin tarafından başbakan vekili olarak atandığında belki de kimse bu kararın Rus tarihinin dönüm noktalarından biri olacağının farkında değildi. Selefleri ancak bir kaç ay görevde kalabilmişti ve Putin'in adı o güne kadar pek duyulmamıştı. Bu yüzden ona da ilk başta bir kaç aylık başbakan gözüyle bakıldı, ancak hiç de öyle olmadı. İktidardaki 20 yılı geri bırakan 1952 doğumlu Rusya Devlet Başkanı, şimdiden Rus tarihinin sembol isimlerinden birisi oldu.Boris Yeltsin 31 Aralık 1999'da devlet başkanlığından istifa ettiğinde Putin'in başbakanlık koltuğundaki beşinci ayı henüz tamamlamamıştı. 26 Mart 2000'de gerçekleşen seçimde Putin ilk turda Rusya devlet başkanı seçildi. Politikacının henüz başbakan iken popülaritesinin artmasında Çeçen mücadelesi önemli rol oynadı. Çeçen isyancıların Eylül 1999'da Rus yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılardan sonra eski bir KGB ajanı olan Putin, "Teröristleri her yerde öldüreceğiz!" söylemiyle destek topladı. Çeçenistan'la mücadelede Putin'in bizzat görev aldığı haberleri yayıldı. Kremlin, Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye yapılan operasyonlarda Putin'in bizzat kendisinin Su-27 jetini kullandığını duyurdu.