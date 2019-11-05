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Rus Dışişleri: DSG'nin Suriye ordusuna katılımı konusunda müzakere yapılması için desteğe hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye ordusunun birleşmesi konusunda Kürt güçler ile Şam arasında müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

05.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:56Rus Dışişleri: DSG'nin Suriye ordusuna katılımı konusunda müzakere yapılması için desteğe hazırız

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Verşinin'e, Rusya'nın DSG'nin Suriye ordusuna katılması konusunda Kürt güçler ile Şam arasında müzakere yapılmasına destek vermeye hazır olup olmadığı soruldu. Verşinin, "Birçok kez dile getirdiğimiz gibi, Kürt temsilciler ile merkezi Şam yönetimi arasında diyalog kurulmasından ve sürdürülmesinden yanayız ve Kürtleri Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" yanıtını verdi.

Verşinin, Rusya'nın diyalog kurulması için her konuda destek vermeye hazır olduğunun altını çizdi.

SURİYE ORDUSU, KENDİLERİNE KATILMA TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Suriye ordusu, DSG'den kendilerine katılmak isteyenleri kabul edeceklerini duyurmuştu. Suriye İçişleri Bakanlığı da DSG'nin polis birimi gibi hareket eden 'Asayiş'i iç güvenlik birimlerine katılmaya çağırmıştı.

DSG, Suriye tarafından yapılan 'Orduya katılın' çağrısını reddederek "Safların birleştirilmesi, SDG'nin özel statüsü ve yapısını tanıyan ve koruyan siyasi bir anlaşmayla başlamalı" yanıtını vermişti.


Suriye, Rusya, Güncel

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