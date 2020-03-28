Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle insanlara sokağa çıkmamaları tavsiye edilirken Rusya 'da insanları korkutmak amaçlı sokak ve caddelere aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanların bırakıldığı iddia edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, bugün düzenlediği basın toplantısında da bu iddialar gündeme geldi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ'NDEN AYI ESPRİLİ CEVAP

Basın toplantısında Pakistanlı bir gazeteci, sosyal ağlarda Kovid-19 salgını ile mücadele etmek için 'Rusya Devlet Başkanı'na ait 800 aslan ve kaplanın caddelerde dolaştığı' yönünde iddiaların yer aldığını söyledi.

Gazetecinin şakasını 'gerçekten komik' bulduğunu belirten Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu böyle bir şeyin mümkün olmadığı anlamında söylemedim, ama bizde geleneksel olarak caddelere ayılar bırakılır. Onlar daha etkili oluyor."

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e ulaştı. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Moskova'da Kovid-19 teşhisi konulan 56 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede hayatını kaybeden 5'inci kişi olan kadının, "zatürre" hastası olduğu kaydedildi. 1036 vakanın bulunduğu Rusya'da, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 19 Mart'ta gerçekleşmişti.