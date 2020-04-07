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Rus Doktor, Ülkemizin Aşı Çalışmalarını Umut Verici Buldu

Rus doktor Makarova, Türkiye'de gerçekleştirilen koronavirüsü aşı çalışmalarıyla ilgili yorum yaptı. Prof. Dr. Ateş Kara'nın, Corona virüsü aşı çalışmalarının hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlanmasını açıklamasının ardından Makarova, Türkiye'de gerçekleştirilen Corona virüsü aşı çalışmalarını umut verici buldu.

07.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:51
Rus Doktor, Ülkemizin Aşı Çalışmalarını Umut Verici Buldu
Rus doktor Makarova, Türkiye 'de gerçekleştirilen koronavirüsü aşı çalışmalarıyla ilgili yorum yaptı. Prof. Dr. Ateş Kara'nın, Corona virüsü aşı çalışmalarının hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlanmasını açıklamasının ardından Makarova, Türkiye'de gerçekleştirilen Corona virüsü aşı çalışmalarını umut verici buldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, küçük bir bant üzerinde bulunan mikro iğneler yardımıyla Corona virüsünün hücreye tutunmasına olanak tanıyan kısmın, savunma sistemine tanıtılarak koruyucu antikor geliştirilmesini amaçlayan aşı çalışmasının hayvanlarda olumlu sonuçlandığını belirtti. Umut verici haberi Twitter hesabından paylaşan Kara, aşı çalışmalarının henüz insanlar üzerinde denenmediğini açıklamasına ekledi.

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada, pic.twitter.com/vj2u8esn0t
— Ates Kara (@AtesAtesKara) April 5, 2020

Koronavirüsüne Karşı Aşı Geliştirmek Oldukça Zor!

Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Rehabilitasyon Tıbbi Araştırma Merkezi'nin araştırma görevlisi Yekaterina Makarova, Prof. Dr. Ateş Kara'nın yaptığı açıklama üzerine, çalışmanın umut vaat edici olduğunu ifade etti. Makarova, aşı çalışmalarının öncelikle hayvanlar, çoğunlukla fareler ve tavşanlar üzerinde denendiğini ve sürecin birkaç aydan bir yıla kadar sürebildiğini de sözlerine ekledi. Hayvanlar üzerinde testler yapılmasının amacının, aşı içerisinde kullanılan molekülün etkinliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesi olduğunu ifade eden Makarov, Türkiye'de gerçekleştirilen aşı çalışmasının hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlanmasının sevindiri bir haber olduğunu söyledi.

Makarov, koronavirüsüne karşı aşı geliştirmenin oldukça zor olduğunu, bu durumun ise bağışıklığın sabit olmamasından kaynaklandığını belirtti. Bütün solunum yolu enfeksiyonları için benzer zorlukların olduğunu ifade eden Makarov, Türkiye'de gerçekleştirilen çalışmanın sevindirici ve aynı olumlu sonuçları insanlar üzerinde de almayı umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Ateş Kara, Türkiye, Teknoloji
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