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Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında 2 kişi öldü

Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

13.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:58Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Rus donanmasına ait uçak gemisinde çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Rus donanması Kuzey Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Murmansk kentindeki limanda bakımı yapılan "Admiral Kuznetsov" adlı uçak gemisinde çıkan yangın sebebiyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi de yaralandı.
Dün, Rus donanmasına ait uçak gemisinin enerji ünitesinde yapılan bakım çalışmaları esnasında yangın çıkmış, olayda yaralananların sayısının 3 olduğu açıklanmıştı.
Admiral Kuznetsov Uçak Gemisi, Rus donanmasının Akdeniz'de Suriye kıyılarında gerçekleştirdiği görevlerde yer aldı.
28 savaş uçağı ve 22 helikopterin yanı sıra çok sayıda mühimmat taşıyabilen uçak gemisinde, 2 bin 159 mürettebat görev yapıyor.

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Kaynak: AA

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