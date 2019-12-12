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Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın 1 yaralı

Rusya donanmasına bağlı Amiral Kuznetsov adlı uçak gemisinde demirlediği limanda bakım ve onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı.

12.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:58Rus donanmasına bağlı uçak gemisinde yangın 1 yaralı

donanmasına bağlı Amiral Kuznetsov adlı uçak gemisinde demirlediği limanda bakım ve onarım çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı.

Rus ajansı TASS'ta yer alan habere göre, bakım ve onarım çalışmaları için Rusya'nın Murmansk kentindeki limana demirleyen ve Rusya donanmasına ait olan uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralanırken, geminin güvertesinden siyah dumanların yükseldiği belirtildi. Yangının nedenini belirlemek için inceleme yapıldığı bildirildi.Öte yandan, Rus medya kuruluşu İzvestiya'da yayınlanan görüntüde, limanda bekleyen uçak gemisinin güvertesinden çıkan siyah duman kameralara yansıdı.



Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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