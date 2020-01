"Rus dostlarımızdan beklentimiz Hafter'i bu ikna etmeleridir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya 'da ateşkes çağrısıyla ilgili, " Biz üzerimize düşeni yaptık. Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptı. Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkoy Botchwey ile görüştü. İstanbul'da bir araya gelen Çavuşoğlu ve Botchwey daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda açıklamalarda bulunan iki isim basın mensuplarının sorularını yanıtladı."SARRAJ YÖNETİMİ ORTAK AÇIKLAMAYI DESTEKLEDİKLERİNİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE VURGULADILAR"Libya'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan bakan Çavuşoğlu, "8 Ocak'ta sayın cumhurbaşkanımızın ile Rusya devlet başkanı Putin bir araya geldiklerinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri aldı. Libya konusunda iki devlet başkanı baş başa görüştükten sonra başkanlar ve bakanları olarak bir araya geldik. Aldıkları kararları bize ilettiler. Daha sonra Sergey Lavrov'la basın karşısında çıkarak ortak açıklama yaptık. Bu gece itibariyle ateşkesin sağlanması konusunda iki devlet başkanı ortak çağrıda bulundu. Türkiye olarak biz tek meşru yönetim olarak Fayez Al Sarraj yönetimini ikna edecektik. Rusya tarafı da Hafter'i ikna edecekti. Biz üzerimize düşeni yaptık. Hemen Trablus'la temasa geçtik ve o akşam Sarraj yönetimi ortak açıklamayı desteklediklerini güçlü şekilde vurgulayan açıklamalar yaptı. Hafter tarafından dün basına yansıyan açıklamada tam tersi açıklamalar yapıldı" dedi."LİBYA'DA KAOSUN DEVAM ETMESİNE SEBEP OLAN FRANSA""Rus dostlarımızdan beklentimizi iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleri" diyen bakan Çavuşoğlu, "Burada bunu bozmaya çalışan bazı komşu ülkeler var. Avrupa'dan da zaten Fransa özellikle kendisinin içinde olmadığı her çabayı baltalamak için adeta çaba sarf ediyor. Bugün Libyada'ki durumun sorumlulardan bir tanesi kim, Fransa. Kaddafi döneminde orada de bombalamaları yapan da Fransa. Şimdi ise meşru olmayan bir yönetime silah dahil her türlü desteği veren Fransa. Libya'da kaosun devam etmesine sebep olan yine Fransa. Bir bakıyorsunuz Fransa AB'ye gidip Türkiye aleyhine karar alalım, Mısıra gidip Türkiye'yi eleştirelim. Sanki tüm olumsuz çalışmaları yapan onlar değil de bizmişiz gibi aleyhimize kararlar çıkartmaya çalışıyor. Bunların faydası yok. Burada Rusya bir aktördür. Rusya ile Suriye konusunda da çok çabalar sarf ettik. Bizim burada Hafter'i yok saymamız da söz konusu değil. Hafter Libya'da bir aktör ama meşruiyeti yok. Hafter önce ateşkese riayet edecek sonra siyasi sürece gideceğiz. Ateşkes için her türlü yöntemi destekliyoruz. Biz üstlendiğimiz görevi sürdüreceğiz. Sonrasında da başarıyla gerçekleşecek bir siyasi süreç için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi."İLAN EDİLECEK ATEŞKES İNŞALLAH KALICI OLUR"Bakan Çavuşoğlu, İdlip'teki gelişmelere ilişkin ise "Son zamanlarda artan gerginliğin ve rejimin saldırıların durdurulması ateşkesi konusunda mutabık kalınmıştı. Bu gece yarası itibariyle ateşkes açıklaması yapıldı. Umarım bu sefer kalıcı olur. Umarım Rusya rejimi kontrol altında tutabilir ve umarım rejimi siyasi çözümün tek çözüm olduğu konusunda ikna edebilirler. Askeri çözümle hiçbir yere varılmayacağını rejimin de anlaması gerekiyor. İlan edilecek ateşkes inşallah kalıcı olur" diye konuştu.(Yunus Emre Şeker/İHA)