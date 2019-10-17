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Rus ekonomisinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisindeki büyümenin son çeyrekte yavaşlayarak yüzde 1,4 ila 1,5 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

17.10.2019 19:06Rus ekonomisinde büyümenin yavaşlaması bekleniyor
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisindeki büyümenin son çeyrekte yavaşlayarak yüzde 1,4 ila 1,5 seviyesine gerileyeceği öngörüsünde bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin bu yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1 puanlık artışla yüzde 1,9 oranında büyüdüğü anımsatıldı.
Söz konusu büyümenin "bir defaya mahsus nedenlerden" ve "sürdürülemez" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yılın ilk yarısına göre daha yüksek ekonomik büyüme oranı, zayıf iç talebe karşın yüksek seviyede sanayi üretimi ve yüksek ürün mahsulünün sürdürülmesinin sonucu olarak ortaya çıkan stoklardaki önemli artıştan kaynaklanıyor." denildi.
Açıklamada, tüketici talebindeki zayıflamanın bu yılın son çeyreğinde de devam etmesinin beklendiği kaydedilirken, "Ülke ekonomisindeki büyümenin son çeyrekte yavaşlayarak yüzde 1,4 ila 1,5 seviyesine gerilemesi bekleniyor." değerlendirmesine yer verildi.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 1,3 oranında büyümesi bekleniyor.

Ekonomi

Kaynak: AA

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