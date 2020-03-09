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Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi

Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30 düşmesiyle birlikte Rusya'da euro ve dolar yükselirken Ruble'nin değer kaybetmesi Rus ekonomisini olumsuz etkiledi. Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi. Ülkede petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlendi.

09.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:22

Gece saatlerinde Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüşler Rusya ekonomisine yansıdı. Brent petrol varil başına 31.02 dolara kadar düşünce Rusya'da sabah saatlerinde döviz kurlarında yükseliş oldu. 1991 yılındaki körfez savaşından beri ilk kez petrol fiyatlarının bu seviyeye düşmesiyle birlikte Rusya'da 1 euro 83.9 rubleden işlem gördü. 1 dolar ise 73.8 rubleden satılmaya başlandı. Rusya'da döviz kurlarındaki ani yükseliş nedeniyle ekonomide olağanüstü hal ilan edildi.

DÖVİZ İŞLEMLERİ DURDURULDU

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, sabah saatlerinde yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili kamuoyunu rahatlatan açıklamalar yaparak, "Rezervlerimizde euro ve dolar bulunuyor. Şu anlık döviz temininde sorun yaşamıyoruz" dedi. Döviz kurundaki bu hareketlilik nedeniyle bazı banka ve döviz bürolarında işlem yapılmadığı ve durdurulduğu öğrenildi.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ, RUSYA'NIN DÖVİZ GELİRLERİNİ ERİTİYOR

Petrol fiyatlarına göre ekonomik yapısı şekillenen Rusya'da Petrol fiyatında her 10 dolarlık düşüş, Rusya'nın döviz gelirlerini ortalama 20 milyar dolar azaltıyor. Rusya'da petrol çıkarma maliyeti 25 dolar civarında görülürken Rusya'nın kar edebilmesi için petrol fiyatının 42 dolar seviyelerinde olması gerekiyor.

PETROLÜN VARİL FİYATI, 1 KASA DOMATESLE EŞİTLENDİ

Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte petrolün varil fiyatıyla 1 kasa domatesin fiyatı eşitlenmiş oldu. 1 varil petrol 159,5 litre alırken petrolün varil fiyatı 31 dolar seviyesine düştü. 1 kasa domates ise 50 kilogram olarak tartılıyor. Rusya'da 1 kasa domatesin fiyatı da 30 dolar düzeyinde satılıyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatının 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusunu görüşmek üzere masaya oturmuştu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı.

Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisinde olağanüstü hal ilan edildi

Kaynak: İHA

Etiketler : Rusya, Dünya, Ekonomi

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