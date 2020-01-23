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Rus enerji şirketi Novatek Lübnan'da hidrokarbon ihalesine katılacak

Rusya'nın bağımsız en büyük doğal gaz şirketi Novatek'in Üst Yöneticisi (CEO) Leonid Mihelson, Lübnan kıta sahanlığındaki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesine yönelik planlanan ihaleye katılacaklarını açıkladı.

23.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:38Rus enerji şirketi Novatek Lübnan'da hidrokarbon ihalesine katılacak
'nın bağımsız en büyük doğal gaz şirketi Novatek'in Üst Yöneticisi (CEO) Leonid Mihelson, kıta sahanlığındaki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesine yönelik planlanan ihaleye katılacaklarını açıkladı.
Mihelson, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında gazetecilere Novatek'in güncel faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rus enerji şirketi Gazprom ile Avrupa doğal gaz piyasalarına yönelik rekabette sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Mihelson, "Avrupalı müşteriler gazı tek bir üreticiden almak istemiyor. Gazprom, Cezayir ve Norveç'ten almak isteyebiliyorlar." diye konuştu.
Lübnan'da nisanda yapılması planlanan hidrokarbon sahaların geliştirilmesine yönelik ihaleye de katılmak istediklerini belirten Mihelson, "Bir konsorsiyumun parçası olarak Lübnan kıta sahanlığındaki kaynaklara yönelik ihaleye katılacağız." şeklinde konuştu.
Lübnan hükümeti, Aralık 2017'de, Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni vermişti.
Ülkenin münhasır ekonomik bölgesindeki sahaların geliştirilmesine yönelik ikinci fazla ilgili ihalenin 30 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Lübnan, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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