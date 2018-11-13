Rus Firması Aeroflot Suriye'ye Uçuş Başlatıyor

Rusya
'nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot Mart ayından itibaren Suriye
'ye tarifeli uçuş seferleri başlatacak.
Rusya'nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot'un genel müdürü Vitaly Saveliev yaptığı sürpriz bir açıklamayla Rusya'dan Suriye'ye tarifeli uçak seferlerinin başlatılacağını duyurdu. Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Aeroflot tarafından durdurulan uçak seferleri 2012'den beri gerçekleştirilemiyor, Suriye'den Rusya'ya, Suriye'ye ait 2 havayolu şirketi uçuş gerçekleştiriyordu. Kış tarifesine Suriye rotasyonunu eklemediklerini söyleyen Saveliev, "Şu an için havayolu kış uçuş programını tamamladı. Bu nedenle kış tarifesinde Suriye uçuşları olmayacak. Fakat Mart ayından itibaren yaz programına Suriye'yi ilave edeceğiz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
"Önce talep olmalı"
Uçuşların başlatılması için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyleyen Saveliev, "Suriye'ye uçuşların gerçekleşmesi için önce talep olması gerekiyor. Önce talep çalışması yapacağız. Talebe göre uçuşlarımızı resmileştireceğiz. Çalışmaların olumlu sonuçlandırılmasının ardından Mart ayının son haftasına denk gelen Cumartesi günü Rusya'dan Suriye'ye uçuşlarımızı başlatacağız" dedi. - MOSKOVA
Rusya Federasyonu,Suriye