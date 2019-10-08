Rus Fotoğrafı Bursa'da anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin (BUFSAD) destekleriyle 'Hava, su, toprak... Doğaya dönüş' temasıyla gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest) kapsamındaki konu ülke oturumunda Rusya'dan festivale katılan RosPhoto Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova ve Fotoğraf Sanatçısı Igor Mukhin içinde yaşadıkları ülkelerini, bütün doğası ve kültürünü fotoğraf diliyle festivalin izleyicisi kitlesi ile buluşturdu.

St. Petersburg RosPhoto Sergiler Departmanı Küratörü Alexandra Maximova, 'RosPhoto Koleksiyonundan Sovyet Fotoğrafçılığı' hakkında bilgiler verdi. 1950'ler ile 1980'lerdeki Sovyet fotoğrafçılığını anlatan Maximova, o dönemin fotoğrafçılarının genellikle sosyalist yapı üzerine portreler ve röportajlar yaptığını söyledi. Maximova, 'Ayrıca deniz kıyısında veya sanatoryumlardaki tatilcilerin grup portrelerini, okuldaki çocukların fotoğraflarını çeken "günlük yaşam" fotoğrafçıları da vardı o dönemde. Fotoğrafçılık çeşitli işletmelerdeki çalışma özelliklerini belgelemek için bir araçtı. Bununla birlikte, aynı zamanda, tamamen farklı bir yeraltı kültürü mücadelesi mevcuttu o yıllarda. Toplum kurallarına uymayan fotoğrafçılar, gruplar halinde birleşip, gizli apartman sergileri düzenliyor, birçok çağdaşın portrelerini çekiyorlardı" dedi.

Festivale Rusya'nın başkenti Moskova'dan katılan Fotoğraf Sanatçısı Igor Mukhin ise 'Mutfak Bahçesi 1997' adlı çalışmasını anlattı. Igor Mukhin, 1997 ile 1998 yılları arasında bu projesini gerçekleştirdiğini söyledi. O dönemde insanların Moskova'nın hemen dışında yer alan yazlık evlerine seyahat ettiklerini söyleyen Mukhin, Sovyetler Birliği'nden kalma bu evlerin bahçesinde sebze ekmek için bir bölüm ayrıldığını ve bu alanları çalıştığını anlattı.