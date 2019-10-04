Haberler » Güncel » Haber

Rus gazeteci, İran'da 'İsrail ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İran'da İsrail'in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

04.10.2019 16:45Rus gazeteci, İran'da 'İsrail ajanlığı' suçlamasıyla tutuklandı
Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İran'da İsrail'in istihbarat servisine ajanlık yapmak suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.
Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in, İran'ın başkenti Tahran'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı belirtildi. Açıklamada Rusya'dan İran'a eşiyle birlikte giden Yulia Yuzik'in havaalanında pasaportuna el konulduğu, ardından gazetecinin oteline ulaştığında ise İran Devrim Muhafızları'ndan bir ekibin otele giderek gazeteciyi gözaltına aldığı, ardından tutukladığı belirtildi.
Rusya tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada gazetecinin gözaltına alınma sebebi ile ilgili araştırma başlatılarak, İran tarafıyla iletişime geçildiği ifade edilirken, Rus basını bazı kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Rus gazeteci Yulia Yuzik'in İsrail ajanı olmak suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti.
Diğer taraftan, konuyla ilgili bilgi edinmesi amacıyla İran'ın Rusya Büyükelçisi'nin Moskova'da Rusya Dışişleri Binası'na çağrıldığı bildirildi.
(İHA)

İsrail, Tahran, Rusya, İran, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:24 Hatay'da aracın çarptığı askerin şehit olması
22:23 Hedasi Barajı müzakereleri
22:23 Suriye sınırında nöbet tuttuğu esnada araç çarpan asker şehit oldu
22:22 BAE ve ABD iş birliğini güçlendirme konusunda anlaştı
22:22 ZKSM'de yeni sezon başladı
22:22 Brezilya Turizm Bakanı'na "seçime hile karıştırma" suçlaması
22:20 Gıda denetimcilerine darp iddiası