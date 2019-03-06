Rus Gazeteciler: "Kars ve Ardahan Büyüsü Bozulmamış Bir Coğrafya"

Kaynak: İHA

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliği ile Kars'a gelen 7 Rus gazeteci, Kars ve Ardahan'daki tarihi ve turistik destinasyonları gezerek incelemelerde bulundu.Rusya'da gazete, dergi ve internet sitelerinde çalışan 7 gazeteci, SERKA ve THY işbirliği ile bölgedeki kış turizmi potansiyelini görmeleri amacıyla Kars'a davet edildi. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın THY işbirliği ile düzenlediği program kapsamında kente gelen medya grubu, gezinin ilk gününde Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'ni gezdi. Kayak merkezindeki otellerin destek verdiği program kapsamında Rus gazeteciler kayak yaptı ve atlı kızağa binerek Sarıçam ormanları arasında tur attı. Akşam saatlerinde kaz yemeği ikram edilen gazeteciler, Kafkas halk oyunları ekibinin gösterisini izledi. Yöresel kahvaltıda ise, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yavuz Öztürkler, Rus medya grubuna yörede üretilen peynirlerle ilgili bilgi verdi. Gezinin üçüncü gününde Rus gazeteciler, Ani Antik Kenti'ni ziyaret ederek, kentteki tarihi yapılarla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Çıldır Gölü'ne geçen grup, burada atlı kızak turu yaptı ve Eskimo usulü balık avını izledi. Grup daha sonra Çıldır ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Şeytan Kalesi'ni ziyaret etti. Kalenin etkileyici olduğunu belirten Rus gazeteciler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Rus gazeteci Daria Pudenko, Kars ve Ardahan'ın "büyüleyici bir coğrafyaya sahip olduğunu" söyledi. Pudenko, "Sarıkamış Kayak Merkezi'nin manzarası olağanüstü. Burası ailecek gelinip kalınabilecek bir yer. Burayı gördüğümüze çok mutlu olduk. Hem okuyucularımızla bu güzelliği paylaşacağız, hem de ailelerimizle gelip kalacağız. Özellikle Ani Antik Kenti ve Şeytan Kalesi, gerçekten görülmeye değer yerlerdir. Büyüsü bozulmamış bir coğrafya burası. Kendi ülkemizdeki insanlara görmeleri tavsiyesinde bulunacağız."Rus gazeteci grubu, dört günlük Kars, Ardahan gezisinin ardından ülkelerine geri döndü. - KARS