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Rus gazeteciler, Parion'daki 'Sevgililer Şapeli'ne hayran kaldı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki 'Sevgililer Şapeli'nde, Rus gazeteciler için tarihi aşkın öyküsü canlandırıldı.

27.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:53 Rus gazeteciler, Parion'daki 'Sevgililer Şapeli'ne hayran kaldı

ÇANAKKALE'nin ilçesine bağlı köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki 'Sevgililer Şapeli'nde, Rus gazeteciler için tarihi aşkın öyküsü canlandırıldı.

Bölgesel Rehberler Odası (ÇARO) organizasyonuyla kente gelen Rus gazeteciler, tarihi ve kültürel alanları gezdi. Biga Kaymakamlığı destekleriyle gerçekleştirilen gezi kapsamında, Rus gazeteciler, Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde bulunan Parion Antik Kenti'ndeki iki sevgiliye ait olduğu tahmin edilen 1500 yıllık mezarın bulunduğu alana da götürüldü.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri, Rus misafirler için 'Bitmeyen bir aşkın öyküsü' olarak koruma altına alınan 'Sevgililer Şapeli'nde tarihi aşkın öyküsünü canlandırdı.



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Kaynak: DHA

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