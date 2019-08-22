Haberler» Güncel» Haber

Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait savaş gemisi, Akdeniz'e gitme üzere İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı.

22.08.2019 18:26 Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait savaş gemisi, Akdeniz'e gitme üzere İstanbul Boğazı'ndan geçip Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 158 Borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisinin geçişine Sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin güvertesinde çok sayıda Rus askeri olduğu gözlenirken bazı askerler de boğaz kıyısını seyretti. 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Akdeniz'e gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.


- İstanbul

İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:56   Kaynaşlı'da dereler taştı
19:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'yu kabul etti
19:54   Marmaris'te orman yangını
19:52   Edremit Körfezi'nde sazlık alandaki yangın
19:52   Kocaeli Valiliği açıkladı 20 Eylül tarihine kadar kapatılacak-Arşiv
19:52   DHA DIŞ- Rusya'da korkutan yangın
19:51   Edremit Körfezi'nde sazlık alanda yangın (4)