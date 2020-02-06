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Rus generalin Suriye rejim askerlerini koordine ettiği iddiası

Beşar Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında rejim güçleri askerleri ile bir Rus general birlikte görüntülendi.

06.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:40Rus generalin Suriye rejim askerlerini koordine ettiği iddiası
Beşar Esad rejiminin 'nin kentinde gerçekleştirdiği saldırılar sırasında rejim güçleri askerleri ile bir Rus general birlikte görüntülendi. Rus generalin rejim askerlerini İdlib'deki saldırılar için koordine ettiği iddia edildi.
'da sosyal medyada yayın yapan 'Voyennyy Osvedomitel' isimli istihbarat grubu tarafından Suriye'den ilginç bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta bir Rus generalin İdlib'de Suriye rejimi askerleri tarafından yapılan saldırılar sırasında rejim güçlerini koordine ettiği iddia edildi. Rusya'da büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından henüz Rusya tarafından bir açıklama gelmedi.
(İHA)

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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