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Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular

Rusya, Suriye'de saha genişletiyor. Rus güçleri, terör örgütü YPG işgalindeki Haseke ilinin Tel Temr beldesine de yerleşti. Tel Temr'e konuşlanan Rus askeri polisleri, M4 karayolu geçişleri için gözlem noktası kurdu.

20.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:35

'de Beşşar Esed rejiminin en büyük destekçisi , ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Tel Temr beldesinde bir noktaya konuşlanarak gözlem noktası kurdu.

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 70-80 kadar Rus askeri polisi, Haseke'nin güneybatısında yer alan Tel Temr'in kuzey girişindeki çiftliğe zırhlı araçlarıyla yerleşti.

BÖLGE YPG'NİN İŞGALİ ALTINDA

Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güneydoğusunda, M4 karayolunun üzerinde yer alan belde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde.

Rus güçler, beldede M4 karayolu geçişleri için de gözlem noktası kurdu.

Beldede Beşşar Esad rejimi güçlerinden de az sayıda unsur mevcut.

SURİYE'DEKİ RUS VARLIĞI

Rus askerleri, beldeye yerleşmeden önce, çevredeki köylerde yaklaşık bir ay boyunca çok sayıda devriye gerçekleştirmişti.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, ABD harekat mahalindeki üslerini boşaltırken, bunların bir kısmına Rusya girmişti. ABD'nin çekildiği ve YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Tişrin Barajı, Sırrin, Sebit, Ayn İsa ve Münbiç'teki Saidiye üssünde, Rus güçleri konuşlanmıştı. Rus güçleri halihazırda Münbiç, Aynularab, Rakka ve Haseke'de en az 10 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular

Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: AA


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