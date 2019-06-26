Rus güçlerinden Beyaz Baretliler'e saldırı

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, İdlib'in Han Şeyhun ilçesinde faaliyet gösteren Beyaz Baretliler (Sivil Savunma) ekibini vururken, hava saldırısında çalışanlardan 2'si öldü, 2'si yaralandı.

Esed rejimine ait savaş uçakları, dün gece saatlerinden bu yana İdlib kent merkezinin çevresine, Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçesine, Kefer Secne, Hamidiyye, Hazarin, Rüb'e el Cuz, Bsida, Hiş, Sellt Ez Zuhur ve Kirisaa köylerine hava saldırısı düzenleniyor.

Han Şeyhun ilçesindeki saldırılar sonrasında, arama kurtarma çalışması yapan Sivil Savunma ekibine yapılan saldırıda 2 görevli hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevi, Han Şeyhun'u vuran uçakların Hımeymim Askeri Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı olduğunu bildirdi.

Öte yandan, aynı yerden kalkan uçaklar, Hama ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde kalan Rüb'e El Cuz köyüne de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Böylece, Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne dün gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil yaşamını yitirmiş oldu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran arasında gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama eski teknolojiye sahip rejim uçakları saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor, alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atışı yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat daha geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkarıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak ettiği anda oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

Kaynak: AA