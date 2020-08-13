Rus halterci 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdıRusya, (DHA)- Rusya'da halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlığı kaldırmaya çalışırken canlı yayında dizlerini kırdı.
13.08.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:42
Rus halterci 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rusya, (DHA)- Rusya'da halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlığı kaldırmaya çalışırken canlı yayında dizlerini kırdı.
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü. Genç halterci acıyla bağırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh'in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.
Kaynak: DHA