Rus havayolu sektöründe "iflas endişesi"
Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların, bazı Rus hava yolu şirketlerinin iflasına yol açabileceğini söyledi.
17.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:40
Rusya Federal Havacılık Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların, bazı Rus hava yolu şirketlerinin iflasına yol açabileceğini söyledi.
Neredko, başkent Moskova'da Rosaviatsiya yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs salgını nedeniyle Rus havacılık sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'daki hava yolu şirketlerinin gelirlerinde önemli kayıplar yaşandığına işaret eden Neredko, "Durdurulan uluslararası uçuşlar ve rubledeki değer kaybı yüzünden başta hava yolu şirketleri olmak üzere sektörde iflas riskleri ortaya çıkıyor." dedi.
Sektördeki mali kayıplara dair çeşitli tahminlerin yapıldığını belirten Neredko, "Söz konusu tahminlerin teyit edilmesi gerekiyor ama kayıplar 100 milyar rubleyi (yaklaşık 1,35 milyar dolar) geçebilir." diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, virüs salgını nedeniyle kayıplar yaşayan hava yolu şirketlerine yönelik yardım yapılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü söylemişti.
Rusya, aralarında Çin, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İran ve Özbekistan'ın bulunduğu çok sayıda noktaya yapılan uçuşlara sınırlandırma getirmişti.
Neredko, başkent Moskova'da Rosaviatsiya yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs salgını nedeniyle Rus havacılık sektöründeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'daki hava yolu şirketlerinin gelirlerinde önemli kayıplar yaşandığına işaret eden Neredko, "Durdurulan uluslararası uçuşlar ve rubledeki değer kaybı yüzünden başta hava yolu şirketleri olmak üzere sektörde iflas riskleri ortaya çıkıyor." dedi.
Sektördeki mali kayıplara dair çeşitli tahminlerin yapıldığını belirten Neredko, "Söz konusu tahminlerin teyit edilmesi gerekiyor ama kayıplar 100 milyar rubleyi (yaklaşık 1,35 milyar dolar) geçebilir." diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, virüs salgını nedeniyle kayıplar yaşayan hava yolu şirketlerine yönelik yardım yapılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü söylemişti.
Rusya, aralarında Çin, bazı Avrupa Birliği ülkeleri, İran ve Özbekistan'ın bulunduğu çok sayıda noktaya yapılan uçuşlara sınırlandırma getirmişti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Rusya, Ekonomi
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