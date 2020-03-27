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Rus havayolu şirketi Pobeda uçuşlarını durdurdu

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un alt şirketi Pobeda'nın tüm uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar durdurduğu açıklandı.

27.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:34
Rus havayolu şirketi Pobeda uçuşlarını durdurdu
Rusya 'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un alt şirketi Pobeda'nın tüm uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar durdurduğu açıklandı.
Pobeda'dan yapılan yazılı açıklamada, Rus hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirleri kapsamında şirketin tüm uçuşlarının durdurulmasına karar verildiği belirtildi.
Uçuşların durdurulmasına yönelik kararın, 1 Nisan'dan "en az" 31 Mayıs'a kadarki süreci kapsayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Operasyonların durdurulması sayesinde şirketin kaynakları krize yönelik adımlar ve uçuşların devam edilmesine ilişkin hazırlıklara yönlendirilecek." ifadesine yer verildi.
Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Rusya'dan yapılacak tüm yurt dışı bağlantılı uçuşlar durdurulmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Rus havayolu şirketi Pobeda uçuşlarını durdurdu - Ekonomi

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