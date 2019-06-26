26.06.2019 09:54
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Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Hemşire, tedavi gören çocuğu yatağa bağladı

Rusya'da bir çocuk hastanesinde görev yapan hemşire, tedavi gören hasta çocuğu yaramazlık yapıyor diye yatağa bağladı. Hastanede bulunan bir kadının telefonuna kaydettiği görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı.

Rusya'da bir çocuk hastanesinde görev yapan hemşire, tedavi gören hasta çocuğu yaramazlık yapıyor diye yatağa bağladı. Çocuk "yapma, yapma" diyerek yalvarırken hemşire ise çocuğu yatağa bağlamaktan vazgeçmedi. Hastanede bulunan bir kadın telefonuyla yaşananları görüntüledi. Görüntüler kısa sürede Rusya'da infial oluşturdu.

OYUN OYNAYAN ÇOCUĞU ODAYA GÖTÜRDÜ

Rusya'nın başkenti Moskova 'da bulunan Morozovskaya Çocuk Hastanesinde tedavi gören bir çocuk canı sıkıldığı için hastanede arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Hastane koridorlarında koşan çocuktan rahatsız olan bir hemşire çocuğu yakaladı. Hemşire, kolundan tuttuğu çocuğu hasta çocukların tedavi gördüğü odaya götürdü.

KOLUNDAN YATAĞA BAĞLADI

Çocuğu yatağına yatıran hemşire, eline aldığı bir sargı beziyle çocuğu kolundan yatağa bağladı. Bu sırada çocuk "yapma, yapma" diyerek adeta yalvardı. Hemşire ise çocuğu yatağa bağlamaktan vazgeçmedi.

O ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Olay sırasında hastanede bulunan bir kadın telefonuyla yaşananları görüntüledi. Kadın kaydettiği görüntüleri hemen sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede Rusya'da infial oluşturdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rusya Sağlık Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hastane yönetimi ise şiddet uyguladığı iddia edilen hemşireden savunma istendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Aileler ise görüntüleri paylaşarak hastane şartlarının artık modern hale dönüştürülmesini talep etti.

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Hemşire, tedavi gören çocuğu yatağa bağladı
Kaynak: İHA
moskova , hastane , rusya , hem , 3. Sayfa , Güncel

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YORUMLAR(3)
SEREN CANJ:Rusların topu kötü zihniyet zaten
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XXX:kıyamam ya. . . Oynayacak tabi. . . . hastanede hasta ama oynuyor. . . keyfi yerinde yani. . . bu güzel birşey değil mi ya. . . vicdan ya vicdan. . . .
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CANAN:iyi etmiş
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