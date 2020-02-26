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Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi

TÜRKİYE ile Rusya arasında devam eden İdlib görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un da aralarında bulunduğu heyet Ankara'ya geldi.

26.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:32Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi

TÜRKİYE ile arasında devam eden görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un da aralarında bulunduğu heyet 'ya geldi.

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet, saat 18.00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Heyetin gelişi

-Detay

Haber-Kamera:  Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,-



Ankara, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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