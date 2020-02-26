Haberler » Politika » Rus heyet, İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi (2) - Haberler

Rus heyet, İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi (2)

RUS HEYET, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAİdlib'de ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılması için üçüncü tur görüşmeleri kapsamında Ankara'ya gelen Rus heyet, Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı.

26.02.2020 18:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:34Rus heyet, İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi (2)

RUS HEYET, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

'de ateşkesin sağlanması ve bölgedeki gerilimin azaltılması için üçüncü tur görüşmeleri kapsamında 'ya gelen Rus heyet, Dışişleri Bakanlığı'na giriş yaptı. Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile görüşmesine başladı. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarının da yer altığı heyetlerin görüşmesinde İdlib konusu ele alındı. Rus heyetin temaslarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart tarihinde başkanlık düzeyinde gerçekleştirilecekleri görüşmede ele alınacak konuları oluşturmak açısından önem taşıdığı belirtildi.Öte yandan Dışişleri Bakanlığı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bakanlığa  giriş çıkışlarda araçlar tek tek kontrol edildi.

Selen YALAZ/ANKARA,



Ankara, İdlib, Politika

Kaynak: DHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:03  Kadayıflı muhallebi tarifi! Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri nelerdir?
13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
26.02.2020 20:29:59