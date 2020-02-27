Rus heyet, İdlib için Dışişleri Bakanlığı'nda

RUSYA'dan gelen heyet, Dışişleri Bakanlığı'nda İdlib konusunu görüşmek üzere Türk heyet ile yeniden bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyet, dün İdlib konusunda 3'üncü tur görüşmeleri için Ankara'ya geldi. Dışişleri, askeri ve istihbarat mensuplarından oluşan heyet, Türk heyet ile ilk görüşmeyi dün Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdi. Rus heyet, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyet ile yeniden bir araya geldi. İdlib'de ateşkesin sağlanması, gerginliğin sağlanması için yürütülen görüşmeler sürerken, bakanlık önünde ve çevresinde de güvenlik önlemleri alındı.