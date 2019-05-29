Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayıp kafasını kesti

Rus iş adamının 14 yaşındaki oğlu Vasya Turda, birlikte oyun oynadığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Vasya Turda, beraber oyun oynamak içi 15 yaşındaki arkadaşı Varya Pop'u, Ukranya'nın en zengin köyü Nizhnyaya Apsha'daki evine davet etti. Birkaç saat sonra talihsiz çocuğun kafası kesilmiş ve 27 bıçak darbesi almış cansız vücudu zanlının babaannesi tarafından bulundu.

OYUNDA YENİLİNCE SİNİRLENİP BOĞAZINI KESTİ

İddiaya göre iki çocuk beraber oynadıktan sonra Pop, Turda'yı yenmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turda, eline aldığı bıçak ile Pop'un önce boğazınıkesti. Aldığı bıçak darbesi ile kanlar içinde kaçmaya çalışan Pop'un arkasından koşan katil çocuk, arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra kafasını keserek öldürdü.

AĞIR TAHRİKTEN 3 YIL HAPİS CEZASI

Cinayetle ilgili görülen davada Ukrayna mahkemesi, cinayetin aşırı tahrik altında işlendiği gerekçesi ile Turda'ya 3 yıl hapis cezası verdi. Karara itiraz eden savcı cezanın en az 15 yıla çıkarılmasını talep etti.