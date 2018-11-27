Rus İstihbarat Servisi Ukraynalı Mürettebatın İtiraf Videosunu Yayınladı- Ukrayna Mürettebatı: ...

27 Kasım 2018 Salı 14:03



27 Kasım 2018 Salı 14:03

- Rus İstihbarat Servisi Ukraynalı mürettebatın itiraf videosunu yayınladıUkrayna mürettebatı: "Sınır ihlali yaptık"MOSKOVA - Rusya İstihbarat Servisi Kerç Boğazı'nda yaşanan kriz sonucu alıkoyduğu Ukrayna savaş gemisindeki mürettebattan 3 kişi ile yaptığı röportajı yayınladı. Yayınlanan videoda Ukraynalı mürettebatın sınır ihlali yaptığını itiraf ettiği kaydedildi. Rusya İstihbarat Sevisi Kerç Boğazı'nda sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle alıkoyduğu Ukrayna savaş gemisindeki mürettebattan 3 kişi ile yaptığı röportajı yayınladı. Ukraynalı mürettebat adına konuşan Vladimir Laçevoy, Sergey Tsıbizov ve Andrey Draç'in videoda Rus sınırını ihlal ettiklerini kabul ettikleri kaydedildi.Öte yandan bazı uluslararası basın kuruluşları, Ukraynalı mürettebattan Laçevoy'un yayınlanan videoda gözleri ile bir metni takip ettiğini belirterek, askerlerin Rusya tarafından bu itirafı yapmaya zorlanmış olabileceğini iddia etti.