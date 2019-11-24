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RUS İSTİHBARAT VE ARAŞTIRMA GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait Yug sınıfı BSF Hidrografik araştırma istihbarat gemisi 'Donuzlav' saat 08.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı.

24.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:10RUS İSTİHBARAT VE ARAŞTIRMA GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ
RUS Donanmasının filosuna ait Yug sınıfı BSF Hidrografik araştırma istihbarat gemisi 'Donuzlav' saat 08.00 sıralarından Marmara Denizinden Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan gemide çok sayıda askeri personelin olduğu görüldü.

Araştırma ve istihbarat toplama gemisinin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken bazı askerlerin de boğaz kıyısını izlediği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus gemisinden genel görüntü

-Rus askeri gemiden detay görüntüler

-Geminin boğazdan geçiş görüntüsü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar


- İstanbul

Karadeniz, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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