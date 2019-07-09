09.07.2019 10:03
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Rus itfaiyeciler yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

Rus itfaiyeciler yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü

Rusya'da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.

Rusya'da itfaiyeciler Sibirya bölgesindeki Tomsk şehrinde çıkan yangından kurtardıkları kediyi hayata döndürdü.

Rusya'nın Sibirya bölgesine bağlı Tomsk şehrinde 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangını söndürme çalışmaları sırasında bir kediyi kendinden geçmiş halde dışarı çıkardı. İtfaiyeciler yangından kurtardıkları kediye oksijen vererek kedinin hayata dönmesini sağladı. Yerel Acil Durum Bakanlığına göre, itfaiye ekibi kediyi hayata döndürmek için 10 dakika çabaladı.

26 acil servis görevlisi ve 7 yangın söndürme aracı ile yangın kısa sürede söndürüldü. Evin banyosunda çıktığı tespit edilen yangının nedeni araştırılıyor. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:02   Darbe girişimin 3'üncü yılında darbe girişimi davaların büyük kısmı tamamlandı
09:59   Evrim, 1 yıldır kayıp
09:57   Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası yedi
09:55   Metrobüs durağında tekme ve tokatlı kavga kamerada
09:53   Evrim, 1 yıldır kayıp
09:53   1'inci Hudut Alay Komutanlığına Cihanoğlu atandı
09:52   Adliyede rüşvete 11 gözaltı