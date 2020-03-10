Menü
Haberler ›› Güncel ››Rus keman virtüözü Alena Baeva CRR seyircisinden büyük alkış aldı - Güncel

Rus keman virtüözü Alena Baeva CRR seyircisinden büyük alkış aldı

Genç kuşağın en dikkat çeken keman virtüözlerinden Rus Alena Baeva, "Ulusal Basque Orkestrası" ile CRR Konser Salonu'nda sahne aldı.

10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:52
Rus keman virtüözü Alena Baeva CRR seyircisinden büyük alkış aldı

Avusturyalı şef Hans Graf 'ın yönettiği orkestra, Alman Besteci Max Bruch'ın 1 no'lu keman konçertosu ve romantik müziğin en gizemli şahaseri, Anton Bruckner'in son senfonisini seslendirdi.Konser öncesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur "Bruckner, bir tuhaf adam" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Anton Bruckner, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor