Rus keman virtüözü Alena Baeva CRR seyircisinden büyük alkış aldı
Genç kuşağın en dikkat çeken keman virtüözlerinden Rus Alena Baeva, "Ulusal Basque Orkestrası" ile CRR Konser Salonu'nda sahne aldı.
10.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:52
Avusturyalı şef Hans Graf 'ın yönettiği orkestra, Alman Besteci Max Bruch'ın 1 no'lu keman konçertosu ve romantik müziğin en gizemli şahaseri, Anton Bruckner'in son senfonisini seslendirdi.Konser öncesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur "Bruckner, bir tuhaf adam" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.
Kaynak: Bültenler
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Etiketler : Anton Bruckner, Güncel
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