Haberler » Güncel » Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor - Haber

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', Akdeniz'e doğru yol aldı.

30.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:47Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', 'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 10.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait keşif gemisi 'Ivan Khurs', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Gemi, saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi'nin önünden geçen keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.Boğaz geçişi sırasında Rus keşif gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.



Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:34 Beyoğlu'nda internet kafedeki silahlı saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı
14:28 Ürgüp Belediye sinema salonu yenileniyor
14:28 Ürün bazlı gıda denetimleri devam ediyor
14:27 Başkan Kalaycı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
14:27 Sinan Ateş, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nun açılışına katıldı
14:11 Kılıçdaroğlu, Davutoğlu'ndan övgüyle bahsetti, Davutoğlu alkışla karşılık verdi
13:29 Ahsen Unakıtan'ın "Tartaklandım" iddialarına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi
13:28 Van'daki bir oto pazarında silahlar konuştu: 7 yaralı
12:52 Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
12:21 Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine yoğun ilgi! Tanesi 250 lira
15:47 Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, şarkıcı olarak gittiği düğünde kalça dansı yaptı
15:19 Billur Kalkavan'dan dikkat çeken çıkış: Dizilerde hiç cinsellik gösterilmiyor
30.11.2019 14:34:25