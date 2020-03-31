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Rus Kozmonot, Uzaydan 'Eriyen Ay'ı Görüntüledi

Rus kozmonot Fedor Yurçihin, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) nadiren denk gelinebilecek oldukça ilginç bir görüntü kaydetti.

31.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:49
Rus Kozmonot, Uzaydan 'Eriyen Ay'ı Görüntüledi
Rus kozmonot Fedor Yurçihin, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) nadiren denk gelinebilecek oldukça ilginç bir görüntü kaydetti.

Fedor Yurçihin tarafından kaydedilen eşsiz güzellikteki 'Eriyen Ay (Ay Batımı)' fotoğrafı, Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos'un Instagram hesabı üzerinden paylaşıldı.

Paylaşılan fotoğrafta Ay'ın 'eriyerek' kaybolan bir görüntüsü görülüyor. Uzmanlar ise bunun optik bir yanılsamadan kaynaklandığını belirtiyor.

Bu nadir görüntü hakkında açıklamada bulunan Roskosmos, "Bu arada 'yok olan' Ay etkisi, Dünya atmosferinin yarattığı çarpıklıklar nedeniyle oluşuyor." ifadelerine yer verdi.

Uzay'a giden kozmonotlar arasında bu tarz fotoğraflar çekmek adeta bir hobi gibi oldukça yaygın bir durum. Rus kozmonotlar da uzaydan görüntüledikleri sıra dışı anları sık sık paylaşıyor. Hatta Rus kozmonot Sergey Krikalev, uzaydan kaydettiği özel anların fotoğraflarından oluşan birçok sergi düzenlemişti.

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?????????? ????... ?? ?????? ?????, ????????????? ??????????? ?????????? ??????? ????????? ? ????? ????????????? ??????????? ???????. ??????, ?????? ??? ?????????? «??????????» ???? ????????? ??-?? ????????? ?????????? ?????... This is how the moonset looks like from the ISS... ?? The effect of the disappearance of the moon appears because of Earth's atmosphere distortion. Photo by Roscosmos cosmonaut Fyodor Yurchikhin from the height of the International Space Station. #????????? #roscosmos #roscosmosofficial #?????? #??? #???? #cosmos #space #iss #moon

?????????// Roscosmos (@roscosmosofficial)'in paylaştığı bir gönderi (27 Mar, 2020, 11: 11öö PDT)

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Instagram, Teknoloji
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