Rus kozmonotların ülke dışına çıkmaları Korona nedeniyle yasaklandı
Rusya'da, kozmonotlar ve Rus Havacılık ve Uzay Ajansı yetkililerinin, diğer ülkelerdeki uzay üslerindeki toplantı ve çalışmaları iptal edilerek bu kişilerin ülke dışına çıkması yasaklandı.
09.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:26
Rusya 'da, kozmonotlar ve Rus Havacılık ve Uzay Ajansı yetkililerinin, diğer ülkelerdeki uzay üslerindeki toplantı ve çalışmaları iptal edilerek bu kişilerin ülke dışına çıkması yasaklandı.
Rus Havacılık ve Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Basın Sekreteri Vladimir Ustimenko, ajans çalışanları ile ilgili kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Çin'den başlayarak dünyadaki birçok ülkeye yayılmaya devam eden Korona virüsüne karşı ülkenin en önemli projelerinin gerçekleştirildiği Rus Havacılık ve Uzay Ajansı çalışanlarını korumaya yönelik tedbirler açıklandı. ROSCOSMOS Basın Sekreteri Ustimenko yaptığı açıklamada, ROSCOMOS Genel Müdürü Dmitry Rogozin tarafından verilen talimat doğrultusunda ABD, Çin, Fransa, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinde çalışma yürüten, uzay üslerinde çalışan ve panellere katılan kozmonot ve ajans çalışanlarının ülke dışına çıkmasının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, olağanüstü durumlarda başka ülkelerdeki uzay üslerine olağanüstü durumlarda gitmek zorunda kalacak olan görevlilerin ise 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı ifade edildi. - MOSKOVA
Rus Havacılık ve Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Basın Sekreteri Vladimir Ustimenko, ajans çalışanları ile ilgili kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. Çin'den başlayarak dünyadaki birçok ülkeye yayılmaya devam eden Korona virüsüne karşı ülkenin en önemli projelerinin gerçekleştirildiği Rus Havacılık ve Uzay Ajansı çalışanlarını korumaya yönelik tedbirler açıklandı. ROSCOSMOS Basın Sekreteri Ustimenko yaptığı açıklamada, ROSCOMOS Genel Müdürü Dmitry Rogozin tarafından verilen talimat doğrultusunda ABD, Çin, Fransa, Kazakistan ve Orta Doğu ülkelerinde çalışma yürüten, uzay üslerinde çalışan ve panellere katılan kozmonot ve ajans çalışanlarının ülke dışına çıkmasının yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, olağanüstü durumlarda başka ülkelerdeki uzay üslerine olağanüstü durumlarda gitmek zorunda kalacak olan görevlilerin ise 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı ifade edildi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Rus kozmonotların ülke dışına çıkmaları Korona nedeniyle yasaklandı
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